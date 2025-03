Zwei bayreuther Lehrkräfte gewinnen Deutschen Lehrkräftepreis

In Berlin ist der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen worden: Insgesamt 18 Auszeichnungen gingen an Lehrer und Schulleitungen für deren innovativen Unterricht. Einen ersten Preis erhielten zwei Pädagogen eines Gymnasiums in Bayreuth, die mit ihren Schülern an einem Projekt über Migrationsbewegungen in die EU gearbeitet hatten.

