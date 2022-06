Zwei ägyptische Blauhelmsoldaten bei Bombenexplosion in Mali getötet

Das Wetter: an den Alpen schwere Gewitter mit Hagel

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt örtlich an den Alpen, im südlichen Alpenvorland und im Westen Frankens vor schweren Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. In der Nacht immer noch örtlich Schauer oder Gewitter, später beruhigt sich das Wetter. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen in Alpennähe länger sonnig, sonst vereinzelt Schauer und Gewitter, Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Die Aussichten bis Pfingstmontag: Am Sonntag erst freundlich, später Regen und Gewitter. Am Montag ähnlich bei gleichbleibenden Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 18:00 Uhr