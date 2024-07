Zverev zieht ins Achtelfinale von Wimbledon ein - Struff raus

London: Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale des Turniers in Wimbledon. Der Hamburger besiegte den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen. Jan-Lennard Struff verpasste den Achtelfinaleinzug. Er verlor in vier Sätzen gegen den Russen Daniil Medwedew.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 20:00 Uhr