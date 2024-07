Zverev und Siegemund gewinnen Erstrundenspiele in Wimbledon

London: Alexander Zverev ist mit einem Sieg in das Turnier von Wimbledon gestartet. Er setzte sich glatt in drei Sätzen gegen den Spanier Roberto Carballés Baena durch. Bei den Frauen gewann Laura Siegemund in zwei Sätzen gegen die Ukrainerin Kateryna Baindl. Ausgeschieden sind dagegen Tatjana Maria und Angelique Kerber.

