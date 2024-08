Zverev und Niemeier erreichen dritte Runde bei US Open

New York: Bei den US-Open der Tennisprofis haben Alexander Zverev und Jule Niemeier die dritte Runde erreicht. Zverev besiegte den Franzosen Alexandre Müller in drei Sätzen, Niemeier in zwei Sätzen die Japanerin Moyuka Uchijima. Tatjana Maria ist gegen Titelverteidigerin Coco Gauff in zwei Sätzen ausgeschieden.

