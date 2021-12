Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baden-Baden: Weitspringerin Malaika Mihambo, Tennisspieler Alexander Zverev und der Bahnrad-Vierer der Frauen sind Deutschlands Sportler des Jahres. Sie alle haben Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio geholt - gestern Abend wurden sie bei einer Gala in Baden-Baden geehrt. Fast tausend Sport-Journalisten hatten sich an der Abstimmung beteiligt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 09:00 Uhr