Zverev und Altmaier stehen im Achtelfinale des Münchner ATP-Turniers

Zverev gewinnt sein Auftakt-Match in München: Der Tennisprofi hat Alexandre Mülller aus Frankreich beim ATP-Turnier glatt in zwei Sätzen geschlagen. Im Achtelfinale trifft Zverev auf Landsmann Daniel Altmaier, der sich in zwei Sätzen gegen Chun-Hsin Tseng aus Taiwan durchsetzte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2025 19:15 Uhr