Zverev trifft im Halbfinale von Paris auf Tsitsipas

09.06.2021 06:00 Uhr

Paris: Tennisprofi Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der French Open. Nach seinem Drei-Satz Erfolg gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina trifft er nun auf Stefanos Tsitsipas. Der an Nummer fünf gesetzte Grieche hatte sich am späten Abend gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew mit 6:3, 7:6 und 7:5 durchgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 06:00 Uhr