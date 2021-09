Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Tennis: Alexander Zverev ist ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Der Olympiasieger setzte sich in New York beim letzten Grand Slam-Turnier des Jahres in drei Sätzen gegen den Südtiroler Jannik Sinner durch. Ausgeschieden ist dagegen der Kölner Oscar Otte. Gegen Matteo Berrettini aus Italien verlor er 4:6, 6:3,3:6 und 2:6.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 21:15 Uhr