Zverev steht bei US Open im Achtelfinale

Zum Sport: Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US Open das Achtelfinale erreicht. Er bezwang den Bulgaren Grigor Dimitrow in vier Sätzen. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den Weltranglistensechsten Jannik Sinner aus Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 09:00 Uhr