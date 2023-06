Zverev steht bei French Open im Halbfinale - Messi geht zu Inter Miami

Meldungsarchiv - 08.06.2023 00:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: Tennisprofi Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open. Er besiegte am Abend den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen. - Fußball-Superstar Lionel Messi wechselt zur kommenden Saison in die USA zu Inter Miami. Das hat der 35 Jahre alte Weltmeister aus Argentinien bestätigt. Zuvor war spekuliert worden, dass Messi nach dem Ende seines Vertrags bei Paris Saint-Germain entweder wieder zum FC Barcelona zurückkehrt oder nach Saudi-Arabien wechselt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 00:00 Uhr