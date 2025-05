Zverev steht bei French Open im Achtelfinale

Paris: Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat bei den French Open ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann gegen den Italiener Flavio Cobolli in drei Sätzen. In den vergangenen vier Jahren schaffte es Zverev dreimal ins Halbfinale und 2024 ins Endspiel. Zverev folgt dem deutschen Tennis-Profi Daniel Altmaier in die Runde der letzten 16. Altmaier hatte bereits gestern sein drittes Spiel in Roland Garros gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 18:00 Uhr