Zverev schläg Nadal in der ersten Runde von Paris

Paris: Tennisprofi Alexander Zverev steht in der zweiten Runde der French Open. Zverev schlug seinen ungesetzten Gegner Rafael Nadal in drei Sätzen. Der Rekord-Champion aus Spanien sagte nach dem Match, dass dies sein letzter Auftritt in Paris gewesen sein könnte. Verletzungsbedingt ist der 37-Jährige in der Tennis-Weltrangliste weit zurückgefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 22:00 Uhr