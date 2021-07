Zverev scheitert im Wimbledon-Achtelfinale

Nachrichtenarchiv - 06.07.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Tennisprofi Angelique Kerber hat das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon erreicht. Sie besiegte die 17-jährige US-Amerikanerin Cori Gauff klar in zwei Sätzen. Im Viertelfinale trifft Kerber heute auf die Tschechin Karolina Muchova. Alexander Zverev ist dagegen im Achtelfinale ausgeschieden. Der Hamburger verlor am Abend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in fünf Sätzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.07.2021 09:15 Uhr