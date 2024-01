Zverev ist bei Australian Open mit Mühe weiter

Melbourne: Tatjana Maria ist als letzte deutsche Tennisspielerin bei den Australian Open ausgeschieden. Die 36-Jährige unterlag in ihrem Zweitrundenmatch der Italienerin Jasmine Paolini in zwei Sätzen. Zuvor war Alexander Zverev mit viel Mühe in die dritte Runde eingezogen - nach einem Fünf-Satz-Sieg über den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein. Und Jan-Lennard Struff hat in fünf Sätzen gegen den Serben Miomir Kecmanovic verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 10:00 Uhr