Zverev holt Auftaktsieg bei den ATP-Finals in Turin

Turin: Tennisprofi Alexander Zverev ist erfolgreich in seine Titelmission bei den ATP Finals in Turin gestartet. Im Auftaktmatch besiegte er den Russen Andrej Rublew in zwei Sätzen. Nächster Gegner ist morgen der Norweger Casper Ruud.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 07:00 Uhr