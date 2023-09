Zverev hat die dritte Runde der US Open erreicht

New York: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steht als letzter Deutscher in Runde drei der US Open. In einem rein deutschen Duell gewann er gegen Daniel Altmaier in vier Sätzen. Bei den Frauen sind die deutschen Spielerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch in der zweiten Runde ausgeschieden. Zverev ist der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi in den Einzelkonkurrenzen. Er trifft morgen auf Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 07:00 Uhr