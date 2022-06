Zverev gibt in Paris verletzungsbedingt auf

Die meisten Badeseen Bayerns haben gute Wasserqualität

München: Die Wasserqualität fast aller Badeseen in Bayern gilt als gut oder ausgezeichnet. Das sind die besten beiden Noten in einer Untersuchungen durch das EU-Gesundheitsamt. Die schlechteste Note, "mangelhaft", bekamen nur zwei Stellen an Badeseen im Landkreis Aschaffenburg: eine am Mainparksee in Mainaschaff, und eine am Kahler Camping-See "Freigericht-Ost" in Kahl. Gemessen wird die Menge der Fäkalbakterien. Europaweit war das Wasser im Berichtszeitraum der EU an 85 Prozent der über 20.000 Badestellen ausgezeichnet; in Deutschland und Österreich an 90 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 15:00 Uhr