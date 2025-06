Zverev gewinnt Halbfinale von Stuttgart

Stuttgart: Tennis-Profi Alexander Zverev steht im ATP-Finale von Stuttgart. Der Weltranglistendritte gewann in zwei Sätzen gegen den Amerikaner Ben Shelton. Zverev trifft morgen auf Taylor Fritz aus den USA: Fritz hatte die letzten vier Duelle gegen Zverev immer für sich entschieden. Bei den Frauen hat Tatjana Maria ihren sensationellen Siegeszug in London fortgesetzt: Zum ersten Mal in ihrer Karriere steht sie im Finale eines WTA-500-Turniers. Die 37-Jährige schlug die Australian Open-Gewinnerin Madison Keys aus den USA in zwei Sätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 17:00 Uhr