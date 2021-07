Zverev gewinnt Auftakt-Einzel bei Olympia ohen Probleme

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den Olympischen Spielen hat Tennisstar Alexander Zverev die erste Runde im Einzel souverän gewonnen. In knapp einer Stunde besiegte er Lu Yen-Hsun aus Taiwan in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3. Auch die deutschen Hockeyfrauen haben einen guten Start hingelegt. Sie gewannen ihr Auftaktspiel gegen Großbritannien mit 2:1. Die deutschen Schwimmer haben eine erste Medaille dagegen knapp verpasst. Henning Mühlleitner war über 400 Meter Freistil um wenige Hundertstelsekunden zu langsam für Bronze. Lukas Matzerath und Fabian Schwingenschlögl scheiterten am Finaleinzug über 100 Meter Brust.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2021 07:00 Uhr