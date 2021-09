Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat die zweite Runde der US Open erreicht. Er setzte sich problemlos in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Sam Querrey durch. Der Kölner Oscar Otte gewann sein Match ebenfalls und qualifizierte sich erstmals für die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in New York.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.09.2021 01:00 Uhr