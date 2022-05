Zverev erreicht Viertelfinale der French Open

Selenskyj ehrt Soldaten im Osten der Ukraine

Kiew: Erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der ukrainische Präsident Selenskyj den Osten des Landes besucht. Sein Büro veröffentlichte Videoaufnahmen, die Selenskyj in der Großstadt Charkiw und deren Umgebung zeigten. Bei seinem Besuch zeichnete der Präsident Front-Soldaten aus und dankte ihnen für ihren Einsatz. Zudem schaute er die zerstörte Infrastruktur und ausgebrannte russische Militärfahrzeuge an. Selenskyj kündigte an, dass in Charkiw und allen anderen Städten und Dörfern die zerstörten Häuser wieder aufgebaut werden würden. In dem Gebiet sollen über 2.200 Gebäude zerstört worden sein. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Zu Beginn des Krieges hatten russische Streitrkäfte die Stadt beinahe täglich bombardiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2022 18:00 Uhr