Paris: Alexander Zverev hat bei den French Open zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere das Halbfinale erreicht. Er besiegte vor wenigen Minuten den Spanier Fokina klar in drei Sätzen. In der Runde der letzten vier trifft Zverev am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen dem Griechen Stefanos Tsistipas und Daniil Mevedew aus Russland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 20:00 Uhr