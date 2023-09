Zverev erreicht dritte Runde der US Open

New York: Der Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das deutsche Duell mit Daniel Altmaier bei den US Open in vier Sätzen gewonnen. In der dritten Runde geht es für Zverev morgen gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. Bei den Frauen sind die letzten verbliebenen deutschen Spielerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch in Runde zwei ausgeschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 06:00 Uhr