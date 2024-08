Zverev erreicht dritte Runde bei US Open

New York: Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US Open Runde drei erreicht. Bei schweißtreibenden 30 Grad schlug Zverev den französischen Außenseiter Alexandre Müller klar in drei Sätzen. Nächster Gegner ist der Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Zuvor hatte bereits Jule Niemeier ihr Weiterkommen gesichert - durch einen Zwei-Satz-Sieg gegen die Japanerin Moyuka Uchijima.

