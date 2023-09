Zuwanderung bereitet Menschen laut Umfrage die größte Sorge

Berlin: Nach einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends Extra schauen 80 Prozent der Menschen hierzulande beunruhigt in die Zukunft. Die größten Sorgen der Mehrheit der Menschen sind demnach, dass zu viele Fremde kommen und Deutschland das nicht verkraftet. Ausgangspunkt der repräsentativen Umfrage war die Frage, wie rechts Deutschland denkt. Demnach haben sich rechtsextreme und ausgeprägt rechte Überzeugungen im Vergleich zu 2016 nicht verstärkt. Der immer größere Zulauf der AfD lässt sich der Umfrage zufolge damit erklären, dass die Wähler der Partei sich nur auf die Inhalte konzentrieren. Viele Befragte gaben in der Umfrage an, sich bevormundet zu fühlen, was sie zu denken haben. - In Bayern liegt die AfD nach dem jüngsten Bayerntrend mit 14 Prozent auf Rang vier - knapp hinter Freien Wählern und Grünen und deutlich hinter der CSU.

