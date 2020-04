Zuwachsrate bei Neuansteckungen in Spanien bleibt niedrig

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Im stark von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien bleibt die Zuwachsrate der Neuansteckungen weiter vergleichsweise niedrig. Laut spanischem Gesundheitsministerium sind innerhalb von 24 Stunden knapp 4200 neue Fälle registriert worden. Das ist eine Zunahme um knapp 2,6 Prozent. Vor zwei Wochen lag die Rate teilweise bei fast 20 Prozent. Insgesamt sind in Spanien 166 000 Corona-Infizierte registriert. Gleichzeitig stieg die Zahl der Todesfälle wieder leicht an. Binnen 24 Stunden starben 619 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19, gestern waren es 510 Tote. Fast 17.000 Menschen mit nachgewiesener Coronainfektion sind in Spanien bislang gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 15:00 Uhr