Zustimmung der Russen zum Ukraine-Krieg ist offenbar gesunken

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Menschen in Russland halten offenbar immer weniger vom Krieg gegen die Ukraine. Davon gehen britische Geheimdienstler aus. Die Experten berufen sich auf Daten russischer Behörden, wonach nur noch 25 Prozent der Bevölkerung in Russland die sogenannte "militärische Spezialoperation" unterstützt. Zu Beginn des Kriegs waren es demnach noch 80 Prozent. Die teilweise Mobilmachung im September habe den Krieg aber für viele Menschen spürbar gemacht, heißt es in einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 12:00 Uhr