Zustellung von Briefen könnte künftig länger dauern

Berlin: Die Zustellung von Briefen durch die Deutsche Post wird künftig möglicherweise länger dauern. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet nach Informationen des Portals "Business Insider" an einem neuen Postgesetz. Es ist demnach vorgesehen, dass Briefe künftig bis zu drei Tage nach ihrer Aufgabe den Empfänger erreichen dürfen. Bisher muss das am folgenden Werktag geschehen. Die Post versucht schon lange, diese Vorgabe zu lockern. Sie argumentiert, in Zeiten von E-Mails und digitaler Kommunikation verliere der Brief an Bedeutung. - Aus der Union kommt Kritik an dem Vorhaben. Die FDP findet es unproblematisch, fordert allerdings, die Frist für die Beantwortung von Behördenpost um mindestens drei Tage zu verlängern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 19:00 Uhr