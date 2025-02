Zustand von Papst Franziskus unverändert

Vatikanstadt: Der Zustand von Papst Franziskus ist nach Angaben des Vatikan unverändert. Wie Sprecher Matteo Bruni am Abend mitteilte, ist der Papst weiterhin fieberfrei und setzt die von den Ärzten verordnete Behandlung fort. Er sei gerührt über die vielen Botschaften der Zuneigung und der Nähe, die er in diesen Stunden erhalten habe, insbesondere von anderen Patienten in der Gemelli-Klinik. Er bete für sie und bitte darum, dass man für ihn bete, sagte Bruni weiter. Papst Franziskus war am Freitag mit schwerem Husten und Atembeschwerden in die römische Klinik eingeliefert worden. Gestern gab der Vatikan bekannt, dass der Papst an einer polymikrobiellen Atemwegserkrankung, einer Infektion mit verschiedenen Krankheitserregern, leide.

