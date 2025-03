Zustand von Papst Franziskus ist weiter stabil

Rom: Katholische Kirche eröffnet Fastenzeit ohne Papst Franziskus. Die Prozession und die traditionellen Aschermittwochs-Gottesdienste auf dem Aventin-Hügel in Rom leitete stellvertretend für den erkrankten Pontifex der italienische Kurienkardinal Angelo De Donatis. Er ist im Vatikan für Beichten und Bußfeiern zuständig. In seiner Predigt betonte De Donatis die Verbundenheit mit dem seit fast drei Wochen in Krankenhaus liegenden Papst Franziskus. Sein Zustand ist nach Angaben des Vatikans weiter stabil. Der 88-Jährige habe keine weiteren Anfälle von Atemnot gehabt, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls am Abend mit.

