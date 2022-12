Zustand von Benedikt XVI. ist unverändert ernst

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt und regnerisch, später von Nordwesten her dann zunehmend trocken. Es kühlt ab auf 6 bis 1 Grad. Die Aussichten bis Sonntag In Nord- und Ostbayern oft bewölkt und gebietsweise Regen, nur südlich der Donau freundlicher. Am Neujahrstag trocken und vielerorts länger sonnig. Tagsüber morgen 6 bis 11 Grad, am Wochenende 11 bis 18 Grad. In den Nächten 9 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 20:00 Uhr