Zustand von Benedikt XVI. ist unverändert ernst

Jerusalem: Die neue israelische Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu ist im Amt. Sie wurde am Nachmittag in der Knesset vereidigt. Das Bündnis steht politisch so weit rechts wie keine israelische Regierung zuvor. Neben Netanjahus Likud-Partei gehören ihr auch religiöse Fundamentalisten und rechte Nationalisten an. Die neue Regierung hat bereits vor ihrer Vereidigung deutlich gemacht, dass der Bau weiterer Siedlungen im besetzten Westjordanland für sie an erster Stelle steht. Einer Aussöhnung mit den Palästinensern dürfte das zuwiderlaufen. Minister für Nationale Sicherheit ist der Ultranationalist Ben-Gvir, der in der Vergangenheit wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation verurteilt worden war. Für Ministerpräsident Netanjahu ist es bereits die sechste Amtszeit. Derzeit steht er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 18:00 Uhr