Zustand des Papstes ist laut Vatikan kritisch, aber stabil

Papst Franziskus liegt mit einer schweren Lungenentzündung inzwischen so lange in einer Klinik wie noch nie. Auch nach zwölf Tagen im Krankenhaus sei keine grundlegende Besserung in Sicht, teilte der Vatikan mit. Allerdings habe Franziskus seit dem Wochenende keine weiteren Anfälle von Atemnot mehr gehabt. Auch die Blutwerte seien stabil geblieben. Inzwischen wird weltweit für Franziskus gebetet. Der Vatikan berichtet jeden Morgen und jeden Abend über seinen Gesundheitszustand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 23:00 Uhr