Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Los Angeles

Los Angeles: In der kalifornischen Stadt ist es den dritten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Der Protest richtet sich gegen Razzien der Bundeseinwanderungsbehörde und gegen die Abschiebepolitik der US-Regierung. Nachdem Präsident Trump nun die Nationalgarde gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien angefordert hat, rief Bürgermeisterin Bass zu Besonnenheit auf. Die Razzien verbreiteten ein Gefühl der Angst und des Chaos in der Stadt, sagte Bass und fügte hinzu, dass Menschen, die protestieren wollen, dies friedlich tun sollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 06:00 Uhr