Zusammenstöße bei Solidaritätskundgebungen für verurteilte Linksextremistin

01.06.2023 05:00 Uhr

Leipzig: Bei Solidaritätskundgebungen für die verurteilte Linksextremistin Lina E. ist es in Leipzig und Bremen zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In Leipzig brachen die Sicherheitskräfte am späten Abend eine Demo ab, nachdem Flaschen und Böller auf Beamte flogen. Ähnliches berichten die Einsatzkräfte aus Bremen. Für den kommenden Samstag mobilisiert die linksradikale Szene zu einem "Tag X". Die Polizei befürchtet Ausschreitungen und bereitet einen Großeinsatz vor. Das Oberlandesgericht Dresden hatte die 28jährige Studentin wegen Angriffen auf Rechtsextreme zu über fünf Jahren Haft verurteilt, den Haftbefehl aber bis zur Revision außer Vollzug gesetzt.

BR24 Nachrichten, 01.06.2023 05:00 Uhr