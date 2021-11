Zusammenstöße an Grenze zwischen Polen und Belarus

Merz präsentiert zwei Vorschläge für das Amt des CDU-Generalsekretärs

Berlin: Der frühere Unions-Fraktionschef Merz hat offiziell seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklärt. Dabei stellte er sein engeres Team vor. Sollte er zum Parteivorsitzenden gewählt werden, will Merz die Satzung so ändern, dass es für den Generalsekretär einen Stellvertreter gibt. Der 46 Jahre alte frühere Berliner Sozialsenator Mario Czaja solle Generalsekretär werden, so Merz. Als stellvertretende Generalsekretärin brachte Merz die 34 jährige Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp vor. Merz, der sich neben dem amtierenden Kanzleramtschef Braun und dem Außenexperten Röttgen um den Parteivorsitz bewirbt, will die CDU inhaltlich neu aufstellen. Insbesondere bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit hätte die Partei keine Antworten, so der Wirtschaftsexperte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2021 17:00 Uhr