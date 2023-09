Zunehmend freundlich, 18 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab, höchstens ganz vereinzelt Schauer. 18 bis 22 Grad. Die Nacht wird sternenklar bei Tiefstwerten um 8 Grad. In den nächsten Tagen ist es nach örtlichem Nebel meist sonnig. Ab Dienstag Nachmittag zunehmende Schauerneigung. Tageshöchstwerte zwischen 20 und 27 Grad. In den Nächten sinken die Werte auf 13 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 14:00 Uhr