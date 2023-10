Zum Welt-Mädchentag: In Deutschland leuchten Gebäude in Pink

Berlin: Zum Welt-Mädchentag haben in mehreren deutschen Städten Wahrzeichen, Gebäude und Monumente in Pink geleuchtet. Die Kinderrechtsorganisation Plan International hatte mehr als 40 beleuchtete Bauwerke angekündigt. Sie will auf die fehlende Gleichberechtigung in vielen Regionen der Welt aufmerksam machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 07:00 Uhr