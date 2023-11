Zum Volkstrauertag gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen

Berlin: Zum Volkstrauertag haben Politiker an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Jüdischen Friedhof im Berliner Stadtteil Weißensee legten sie Kränze nieder. Mit dabei war auch Verteidigungsminister Pistorius. Der frühere Bundestagspräsident Thierse hielt die Gedenkrede. Er erinnerte an die jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Das Gedenken an sie verknüpfte er mit dem Nahost-Konflikt. Was dort gegenwärtig geschehe, habe mit deutscher Geschichte zu tun, sagte Thierse. Er drückte sein Mitgefühl für die Opfer unter den israelischen Soldaten aus. An der Neuen Wache in Berlin legte Bundespräsident Steinmeier einen Kranz nieder. Er wurde von Kronprinzessin Victoria von Schweden begleitet. Sie hält am Mittag auch eine Rede bei der Gedenkstunde im Bundestag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 13:00 Uhr