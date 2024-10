Zum Sport: Bremen gewinnt in Wolfsburg 4:2

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der siebte Spieltag mit einem Torreigen geendet. Werder Bremen war bei Wolfsburg zu Gast und siegte 4:2. Zuvor hatte Union Berlin bei Holstein Kiel 2:0 gewonnen. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg souverän das Frankenderby gegen Greuther Fürth für sich entschieden. Der Club setzte sich auswärts 4:0 durch. Der HSV gewann mit 3:1 gegen Magdeburg, Karlsruhe siegte 1:0 in Ulm. Damit klettert der KSC auf Tabellenplatz zwei. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der FC Bayern das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen mit 3:2 gewonnen. Nach der gestrigen überraschenden Heimniederlage des bisherigen Spitzenreiters Frankfurt sind damit die Münchnerinnen zurück an der Tabellenspitze. Und - Formel 1: Ferrari holt beim großen Preis der USA einen Doppelsieg. Charles Leclerc kommt als Erster ins Ziel. Carlos Sainz als Zweiter. Dritter wude Max Verstappen.

