Zum Auftakt der Nobelwoche geht es um den Preis für Medizin

Internationale Energieagentur mahnt zum Gassparen

Paris: Die Internationale Energieagentur IEA hat die europäischen Staaten dazu aufgerufen, die Gasvorräte in den großen Speichern in der kommenden Heizsaison so weit wie möglich zu schonen. In einem heute früh vorgelegten Gasmarktbericht heißt es, die Speicher sollten einen Füllstand von nicht weniger als 25 bis 30 Prozent aufweisen, um Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden. Dazu ist es laut IEA nötig, die Nachfrage um bis zu 13 Prozent zu verringern. Auch verstärkte Flüssiggaslieferungen könnten sonst nicht für einen ausreichenden Füllstand der Gasspeicher sorgen. Der Gasverbrauch war zuletzt auch in deutschen Privathaushalten deutlich gestiegen. Der Deutsche Städtetag hat deshalb an die Bürger appelliert, auf Komfort zu verzichten und weniger zu heizen. Morgen findet im Kanzleramt ein Treffen von Bund und Ländern statt. Dabei will die Bundesregierung den Ministerpräsidenten erläutern, mit welchen Maßnahmen sie die Energiekrise bewältigen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 08:45 Uhr