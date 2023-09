Zum Abschluss der IAA werden Demonstrationen erwartet

München: Zum Abschluss der IAA wollen Gegner der Auto- und Mobilitätsmesse noch einmal ihre Positionen deutlich machen. In einer Stunde startet in der Innenstadt eine Demonstration, zu der ein Bündnis verschiedener IAA-kritischer Organisationen aufgerufen hat. Bis zu 3.000 Teilnehmer werden erwartet. Parallel ist eine Fahrraddemonstration geplant, die unter anderem vom BUND Naturschutz organisiert wird. Außerdem rechnet die Polizei mit verschiedenen unangekündigten Aktionen. Die IAA ist eine der weltweit wichtigsten Automobil-Fachmessen und fand zum zweiten Mal in München statt.

