Zulassung für Astrazeneca-Impfstoff zurückgezogen

Brüssel: Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist in der Europäischen Union ab sofort nicht mehr zugelassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, ist eine entsprechende Regelung in Kraft getreten. Der Hersteller habe den Schritt aus kommerziellen Gründen selbst beantragt. Grund dafür sei eine mangelnde Nachfrage nach dem Impfstoff. Laut dem Unternehmen sind seit dem Ende der Pandemie mehrere Varianten von Vakzinen entwickelt worden. Nun gibt es einen Überschuss an Präparaten. Die EU-Kommission bestätigte, dass die Entscheidung nicht auf Zweifeln an Sicherheit oder Wirksamkeit des Impfstoffes beruht. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen beantragen, Marktzulassungen von Arzneimitteln oder Impfstoffen zurückzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 21:00 Uhr