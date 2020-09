Zukunftskommission Landwirtschaft nimmt Arbeit auf

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundeskanzleramt tagt derzeit erstmals die neue Zukunftskommission Landwirtschaft. Ihre Vertreter - etwa aus Landwirtschaft und Umweltschutz - sollen Vorschläge erarbeiten, wie die Interessen von Lebensmittelherstellern, Naturschützern und Verbrauchern in Einklang gebracht werden können. Vor der Sitzung mahnte der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands, Holzenkamp, ein konstruktives Miteinander aller Beteiligten an. Grundgedanke müsse sein, die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland zu halten und Verlagerungen ins Ausland zu vermeiden. Ziel sei eine ökologisch verträgliche, produktive, ökonomisch einträgliche und sozial akzeptierte Agrarwirtschaft, so Holzenkamp.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.09.2020 14:15 Uhr