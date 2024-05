Zukunftshaus in Würzburg ist „Gutes Beispiel 2024“

Nürnberg: Die Gewinner der Bayern 2-Aktion "Gutes Beispiel" stehen fest. Wie BR-Intendantin Wildermuth am Abend bei der Preisverleihung in Nürnberg bekannt gab, wählte das Publikum das "Zukunftshaus" in Würzburg auf den 1. Platz. Es ist ein Projekt zur Förderung nachhaltigen Konsums. Insgesamt wurden fünf Projekte aus ganz Bayern ausgezeichnet. - Mit dem Wettbewerb fördert Bayern 2 im neunten Jahr Initiativen, die die Gesellschaft positiv verändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 06:00 Uhr