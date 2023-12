Zugverkehr in Südbayern läuft nach Wintereinbruch allmählich wieder an

München: In Teilen Bayerns bleibt die Verkehrslage nach den ergiebigen Schneefällen von gestern schwierig. So rät die Bahn allen Reisenden, nicht dringend notwendige Fahrten auf die kommende Woche zu verschieben. Eine Sprecherin erklärte, man bemühe sich den Zugverkehr sukzessive wieder aufzunehmen. Allerdings seien zahlreiche Strecken noch nicht freigegeben; außerdem stünden nicht alle Fahrzeuge dort, wo sie gebraucht würden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei an einen Notfahrplan noch nicht zu denken. Bei der Münchner S-Bahn gibt es lediglich einen Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Die Straßenbahnlinien in München sind größtenteils noch nicht geräumt. Buslinien sind unregelmäßig in Betrieb. Der Münchner Flughafen hat seinen Betrieb wieder aufgenommen, weist aber darauf hin, dass es weiter Einschränkungen gibt. Reisende sollten sich vor der Anreise zum Flughafen informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 13:00 Uhr