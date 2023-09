Zugverkehr auf Bahnstrecke Nürnberg-Würzburg läuft wieder

Würzburg: Auf der Bahnstrecke zwischen Würzburg und Nürnberg rollen wieder Züge. Die Bauarbeiten seien in der Nacht beendet worden, teilte die Bahn auf BR-Anfrage mit. Heute und in den kommenden Tagen könne es aber zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten kommen. Die neuen Schienen müssten erst eingefahren werden, an einigen Stellen ist deshalb keine Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Die Strecke Würzburg-Nürnberg war 15 Wochen lang praktisch runderneuert worden. Der Abschnitt gilt seit langem als Nadelöhr im Bahnnetz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 06:00 Uhr