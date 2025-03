Zugverkehr am Pariser Gare du Nord wegen Bombenfund vorübergehend eingestellt

Paris: In der französischen Hauptstadt ist der Zugverkehr am Bahnhof Gare du Nord am Morgen eingestellt worden. In der Vorstadt Saint Denis wurde inmitten der Gleise ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden, der nun von Spezialkräften entschärft werden muss. Sämtliche Verbindungen im Fern- und Nahverkehr einschließlich der Eurostar-Züge wurden vorläufig eingestellt. Der Gare du Nord in Paris ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt Frankreichs und der meist frequentierte Bahnhof Europas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 10:00 Uhr