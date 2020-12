Zugverkehr am Brenner steht wegen Schneechaos in Südtirol still

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bozen: Wegen heftiger Schneefälle in Südtirol sind Zugverbindungen am Brenner unterbrochen. Wie der Zivilschutz in Bozen mitteilte, ist zudem auf der Brennerautobahn seit dem Abend die Nordspur von Sterzing bis zur Grenze nach Österreich wegen Lawinengefahr gesperrt. In einigen Gebieten gilt in Südtirol die höchste Lawinenwarnstufe. Seit heute früh sind rund 1.400 Feuerwehrleute im Einsatz. In manchen Regionen sei der Strom ausgefallen. In Osttirol hat der Lawinenwarndienst die höchste Warnstufe 5 ausgerufen. Es sei mit spontanen Lawinen, vereinzelt auch extrem großen, zu rechnen, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 12:00 Uhr